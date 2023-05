Musikfestival Resäckerfestival in Oberscheidweiler

Zum zweiten Mal fand das Resäckerfestival in Oberscheidweiler mit 17 Bands an drei Tagen statt. Der Verein „Gemeinsam fürs Gute“ hat es organisiert. Insgesamt waren 800 Besucher dort. Franco Piccolini und Luigi Ferrari spielten unter anderem ihre Hits „Trier ist nicht Barcelona“ oder „Unterhopft“ oder „Bergfest“ . Das Publikum konnte textsicher mitsingen und hatte bei den Tanz­einlagen der beiden viel Spaß. Der Erlös geht an den Verein „Mama/Papa hat Krebs“ in Kaiserslautern. 80 Helferinnen und Helfer haben für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen.

Foto: Bents Christina