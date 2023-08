TV-Serie „Klein, aber oho!“ Zwischen Sensenturnier und Open-Air-Festival – das ist Oberscheidweiler

Oberscheidweiler · Die zurzeit 195 Einwohner in Oberscheidweiler sind größtenteils Einheimische. Warum auch junge Leute in dem kleinen Ort bleiben, welche Vorteile das Leben dort mit sich bringt und was alles geboten ist.

24.08.2023, 09:03 Uhr

Der Treffpunkt in der Dorfmitte von Oberscheidweiler. Hier sitzen Christoph Fischer, Steffen Willems, Bürgermeister Mark Rosenbaum, Annegret Fischer-Forenz (von links). Foto: Janett Philipps

Von Janett Philipps

Sicher spielt die ländliche Lage auf einem Höhenzug zwischen Bachtälern in der schönen Eifel eine große Rolle. Aber das allein kann nicht der Grund sein, aus dem die 195 Einwohner – darunter auch einige Junge – in Oberscheidweiler bleiben. Oder?