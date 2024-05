Pläne der Stadt „Das ist Wahnsinn“: In Wittlich fürchten Anwohner die Folgen von autofreiem Marktplatz

Mit zahlreichen Neuerungen soll Wittlich fahrrad- und fußgängerfreundlicher werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass das Autofahren sowie das Parken in der Innenstadt in manchen Bereichen Einschränkungen erfahren würde. So steht es im Entwurf für ein Mobilitätskonzept, das ein beauftragtes Planungsbüro erarbeitet hat und das der Stadtrat schon im Juni beschließen könnte.