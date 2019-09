Natur : Obstbaumlehrpfad wird eröffnet

Dhronecken (red) Mit dem neuen Obstbaumlehrpfad in der Naturparkgemeinde Dhronecken, den der Naturpark Saar-Hunsrück förderte, bietet sich für die ganze Familie ein besonderes Naturerlebnis­angebot. Er wird am Sonntag, 22. September, 11.30 Uhr, in Dhron­ecken eingeweiht. Dank der Naturpark-Fördermittel wird nun auf über 50 Informationstafeln der einheimischen Bevölkerung und den Gästen eine Übersicht über die vielfältigen Obstsorten und deren Verwendungsmöglichkeiten gegeben.

Der Lehrpfad ist in den Themenwanderweg „Vitaltour“ eingebunden.

Im Rahmen des neuen Handlungsprogrammes für die Jahre 2019 bis 2028 fördert der Naturpark Saar-Hunsrück im Themenschwerpunkt „Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft und von Landschaftselementen“ unter anderem die Anlage und Pflege von Streuobstwiesen. Auch in den Naturpark-Dörfern Fisch und Mackenrodt wurde bereits die Pflege von Streuobstwiesen beziehungsweise in Mackenrodt zusätzlich die Anlage eines Streuobsterlebnispfades durch den Naturpark gefördert.