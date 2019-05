Kunst : Öffentliche Kunstsprechstunde

Kunstsprechstunde. Foto: TV/Stiftung Stadt Wittlich

Wittlich (red) Eine öffentliche Kunstsprechstunde findet am Samstag, 25. Mai, von 11 bis 13 Uhr in der Casa Tony M. im Museum Tony Munzlinger am Marktplatz in Wittlich statt. Die Kunsthistoriker Diana Lamprecht und Stefan Heinz nehmen Kunstwerke, Antiquitäten, Flohmarktschnäppchen, Erbstücke oder Dachbodenfunde aus Privatbesitz genau unter die Lupe.

Es sind keine Beratungstermine mehr verfügbar. Allerdings besteht die Möglichkeit, als Gast die Begutachtung der Experten zu Kunstgegenständen zu verfolgen. Der Eintritt ist frei.