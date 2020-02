Service : Öffnungszeiten an Karneval

Wittlich (red) Die Büros der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land und der Verbandsgemeindewerke Wittlich-Land in Wittlich sind an Weiberdonnerstag, 20. Februar, ab 12 Uhr und an Rosenmontag, 24. Februar, ganztägig geschlossen.