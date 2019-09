Kempfeld/Hermeskeil : Ökologisches Jahr: Freiwillige werden gesucht

Kempfeld/Hermeskeil Der Naturpark Saar-Hunsrück sucht ab sofort bis zum 31. Juli 2020 einen Bewerber für das Freiwillige ökologische Jahr in Vollzeit für den Einsatz an der Naturpark-Infostelle Wildenburg sowie zeitweise in den Naturpark-Informationszentren Hermeskeil und Weiskirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren mit Interesse für die Bereiche Bildung für nachhaltige Entwicklung, Projekt- sowie Öffentlichkeitsarbeit und zur Unterstützung der Umweltbildungsarbeit können sich melden.