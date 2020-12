Kirche : Bibelwoche verschoben

Wittlich Die ökumenische Bibelwoche im Dekanat Wittlich, in der evangelischen Kirchengemeinde Wittlich und der Freien Evangelischen Gemeinde, findet ausnahmsweise nicht im Januar 2021 statt. Das Vorbereitungsteam bietet alternativ am 29. Mai 2021 einen Ökumenischen Bibelnachmittag im evangelischen Pfarrgarten an.

Das Thema der Ökumenischen Bibelwoche 2021 lautet: In Bewegung – in Begegnung, Zugänge zum Lukasevangelium.