Sind die neuen Linienbündel erfolgreich? Warum der ÖPNV an der Mosel und im Hunsrück für Kritik und Ärger sorgt

Wittlich · Geisterbusse und abgehängte Ortschaften: Politiker an der Mosel und im Hunsrück üben Kritik an den neuen Linienbündeln. Das sind die Punkte, an denen sich die Kritik entzündet.

24.04.2023, 07:30 Uhr

dddsdsa Foto: dpa/Soeren Stache

Eigentlich ist die Sitzung des Kreisausschusses in Wittlich ein Routinetermin. Die Ausschreibung für Buslinienbündel sollte beschlossen werden. Wie so oft in der Vergangenheit.