Suche nach strategischem Partner Ex-Benninghoven-Gebäude: Konzern sucht Käufer für Mülheimer Standort

Hinter der großen Glasfront des ehemaligen Benninghoven-Standorts in Mülheim hat sich in den vergangenen Jahren vieles gewandelt. 2018 bezogen die damals 800 Mitarbeiter das neue, deutlich größere Werk für Asphaltmischanlagen in Wittlich-Wengerohr. Wenig später zog mit Oerlikon Barmag Automation ein neuer Mieter ein.