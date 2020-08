Unterhaltung : Offener Kanal zeigt Lesung mit Autorin Yvonne Willicks

Wittlich (red) Der offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag, 4. August, ab 19.30 Uhr die Lesung „Glaube ganz einfach“ mit der Moderatorin und Autorin Yvonne Willicks. Die Veranstaltung fand am 9. März in der Autobahn- und Radwegkirche St. Paul in Wittlich statt.

