Unterhaltung : Offener Kanal zeigt Gespräch zu „Wem gehört der Tod“

Wittlich (red) Der Offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag 18. Februar, ab 19.30 Uhr das Samstagabendgespräch in der Autobahnkirche St. Paul in Wittlich. Das Ehepaar Anne und Nikolaus Schneider aus Berlin referierten über das Thema „Wem gehört der Tod?



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken