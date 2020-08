Unterhaltung : Geschichten aus der Eifel

Wittlich (red) In der Reihe Geschichten aus der Eifel zeigt der Offene Kanal Wittlich am Dienstag, 1. September, ab 19.38 Uhr „Steineklopfen und Maibaumaufstellen in Greimerath“ – Hermann-Josef Haller und Bernd Linden im Gespräch mit Altbürgermeister Walter Schuh aus Greimerath“.

