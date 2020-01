Schule : Offene Türen am Gymnasium

Traben-Trarbach Das Gymnasium möchte wieder einen Einblick in seine schulischen Angebote, Räumlichkeiten und Schulleben bieten. Der alljährliche Tag der offenen Tür des Gymnasiums Traben-Trarbach findet am Donnerstag, 23. Januar, zwischen 8.15 und 13 Uhr statt und richtet sich vor allem an Viertklässler und ihre Eltern.

