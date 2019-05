Konzert : Offene Weinkeller mit viel Musik

Bernkastel-Kues-Wehlen (red) Die Wehlener Winzer laden von Christi Himmelfahrt, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, zu den „Tagen der offenen Weinkeller“ ein. Am Donnerstag um 17 Uhr eröffnen Weinkönigin Claudia I. und Prinzessin Sarah das Fest im Weingut Hauth-Hewel.

Musikalisch unterhält der Musikverein „Lyra“ Wehlen. Im Anschluss serviert der Männerchor gegrilltes Spanferkel vom Wildschwein. Am Freitag sind ab 19.30 Uhr der Männer-Gesangverein Neuhütten und der Männer-Gesangverein „Lyra“ Wehlen (Foto) zu hören. Das Wintricher Trio „Die Spontis“ unterhalten die Gäste am Samstag, ab 19.30 Uhr mit Liedern in moselfränkischer Mundart. Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen mit moseltypischen Gerichten aus den Winzerküchen gesorgt. Foto: MGV Wehlen