Klimawandel : Offener Hörsaal an der Hochschule

Bernkastel-Kues Im Rahmen einer Veranstaltung des Offenen Hörsaals der Cusanus Hochschule zum Thema „Act now!“ soll am Mittwoch, 19. Juni, mit Emma Clüsserath von „Fridays for Future“ in Bernkastel-Kues, Christoph Bals, dem politischen Geschäftsführer von Germanwatch und Prof. Reinhard Loske, dem Präsidenten der Cusanus Hochschule, diskutiert werden, welche Schritte jetzt erforderlich sind, um den Klimawandel zu begrenzen.

