Unterhaltung : Offener Kanal zeigt Gespräch mit Pater Albert Seul

Wittlich (red) In dem neuen wöchentlichen Format „Auf ein Kaffee mit Pater Albert“ spricht Tobias Marenberg mit dem Klausener Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul über Gott und die Welt. In der Sendung des Offenen Kanals Wittlich am Dienstag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr wird über die Idee und Hintergründe zu der Picknick-Veranstaltungsreihe nahe der Wallfahrtskirche Klausen mit Joey Kelly, Guildo Horn und Sebastian Krumbiegel informiert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zusätzlich werden einige Fragen rund um die Idee und Organisation beantwortet.