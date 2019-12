Unterhaltung : Pater Seul im Gespräch beim Offenen Kanal

Wittlich (red) Der Offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag, 31. Dezember, ab 19.30 Uhr die Sendung „Hermann im Gespräch“. Pater Seul, Pfarrer und Wallfahrtsdirektor in Klausen und Tobias Marenberg, Event- und Pressemanager unterhalten sich über die Veranstaltungsreihe „Kultur in der Wallfahrtskirche 2020“. Im Anschluss ist der Weihnachtsgruß von Pater Albert aus Klausen zu sehen.