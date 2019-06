Unterhaltung : Offener Kanal zeigt Bauphase an Lieser

Wittlich (red) Der Offene Kanal Wittlich sendet am Dienstag, 11. Juni, ab 19.30 Uhr eine Bericht über den Bau der Treppenanlage in der Feldstaße in Wittlich. Ab 19.53 Uhr steht Protok(H)oll mit „Fisch & Schlips“, eine heiter-ironische Lesung mit dem Autor Dominik Heintzen und Anette Heintzen aus der „Fifties-Bar“ im Zeitreise-Museum in Trarbach, auf dem Programm.