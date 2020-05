Fernsehen : OK zeigt Beitrag zu Juda

Wittlich (red) Für das Sendefenster des Offenen Kanals Wittlich ist am Dienstag, 2. Juni, zwischen 19.30 und 20.30 Uhr folgender Sendebeitrag eingeplant: 19.30 Uhr, Henri Juda: Die fatalen Jahre 1910 bis 1960 im Focus meiner Familiengeschichte (Teil 1/3). Wiederholungen sind am Donnerstag, 4. Juni, um 10 Uhr, am Samstag, 6. Juni, um 3 Uhr sowie am Sonntag, 7. Juni, um 13 Uhr geplant.