Unterhaltung : Offener Kanal zeigt Narzissenblüte

Wittlich (red) Der offene Kanal Wittlich sendet am Dienstag, 18. Juni, ab 19.30 Uhr Zed Mitchells Our Song aus dem Album „Guitar Classics“. Ab 19.34 Uhr steht eine heiter-ironische Lesung mit Autor Dominik Heintzen und Anette Heintzen aus der „Fifties-Bar“ im Zeitreise-Museum in Trarbach auf dem Programm.

