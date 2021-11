Wittlich Der Offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag ab 19.30 den Beitrag über Wolftgang Bosbach im Gespräch mit Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen.

Wolfgang Bosbach war in diesem Sommer Gast in Klausen bei Kultur in der Wallfahrtskirche. Dort stellte er sich vor den Augen vieler Zuschauer den Fragen von Pater Albert im Rahmen einer Open Air Veranstaltung auf der Freifläche hinter dem Pfarrgarten.