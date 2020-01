Wittlich : Offener Kanal zeigt Worte zum Jahreswechsel

Wittlich (red) Der offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag, 7. Januar, ab 19.30 Uhr Hermann im Gespräch zum Jahreswechsel mit Landrat Gregor Eibes und ab 19.51 Uhr mit Bürgermeister Joachim Rodenkirch. Ab 20.18 Uhr wird der Bau der Treppenanlage in der Wittlicher Feldstraße in den Jahren 2017 bis 2018, von der Planung bis zur Fertigstellung, gezeigt.