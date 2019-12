Adventssingen : Adventssingen für Familien im Kloster Himmerod

Großlittgen (red) Unter dem Motto „Wir Christkinder warten aufs Christkind – Offenes Adventssingen für Familien“ wird am Sonntag, 15. Dezember, ab 15 Uhr ein Sing-Nachmittag für Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde sowie alle Familien deren Kinder in den vergangenen drei Jahren in Himmerod getauft wurden veranstaltet.

