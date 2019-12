Brauchtum : Offenes Singen in Bausendorf

Bausendorf Zum beliebten Offenen Singen in der Pfarrkirche Bausendorf wird für Samstag, 21. Dezember, in die Pfarrkirche Bausendorf mit traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern eingeladen. An diesem Abend werden auch Bilder der Bausendorfer Adventfenster gezeigt.

Die Kirche ist in Kerzenschein gehüllt. Bei Fingerfood und Getränken können Erwachsene, Kinder und Jugendliche so einen stimmungsvollen Adventsabend genießen.

Auch in diesem Jahr gestalten Gemeindemitglieder, Geschäftsinhaber, Vereine und Gruppen der Pfarrgemeinde Bausendorf-Olkenbach-Diefenbach Fenster in der Adventszeit.