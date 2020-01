Zu Dreikönig : Offenes Singen in St. Paul

Wittlich Viele Menschen singen gerne in der Weihnachtszeit. Deshalb findet am Sonntag 5. Januar, um 17 Uhr in St. Paul wieder ein offenes Dreikönigssingen statt. Dazu lädt der Förderverein Autobahnkirche St. Paul Wittlich ein.

