Ernährung : Wittlicher Saubraten: Das Original überzeugt im Geschmackstest

Foto: TV/Christian Moeris 14 Bilder Guten Appetit! Die TV-Redaktion kocht traditionellen Saubraten

Wittlich Und es gibt ihn doch! Wir haben den Wittlicher Saubraten nach Original-Rezept nachgekocht und getestet. Hier das Ergebnis.

Der Wittlicher Saubraten hat in den letzten Tagen viel Kritik abbekommen. Kaum ein Thema wurde auf volksfreund.de in den sozialen Netzwerken so stark diskutiert wie die traditionelle Wittlicher Kirmesspezialität. Der Grund dafür: Unsere Zeitung hatte über einen offenen Brief des Tierschutzvereins „X Orga“ berichtet. In ihrem Schreiben an Institutionen wie auch die Stadt Wittlich fordern die Tierrechtler, die Säubrennertradition zu überdenken und auf der Kirmes keinen Saubraten mehr zu verkaufen.

Dabei zeigte die hitzige Debatte zur Kirmesspezialität vor allem eins: Gemäß dem Satz „Der Mensch ist, was er isst“ hat der Saubraten für viele Bürger der Säubrennerstadt nicht nur eine ernährungstechnische Bedeutung. Der Saubraten ist vielmehr Teil der Identität. Viele Wittlicher definieren sich über Brauchtum und Tradition, wozu natürlich auch der Saubraten gehört. Dabei dürften die meisten Wittlicher wohl schon seit zwei Jahren, so lange wie die Säubrennerkirmes aufgrund der Pandemie schon nicht mehr stattfinden kann, keinen Saubraten mehr gegessen haben.

In der Wittlicher Lokalredaktion wurde dagegen am Kirmes-Montag frisch Original Wittlicher Saubraten angeschnitten und verkostet. Nachdem die Redaktion die Zubereitung und den Geschmack vegetarischer Alternativen aus Tofu und anderen Fleischersatzprodukten (unsere Zeitung berichtete) getestet hatte, war es nun an der Zeit, sich noch mal den Geschmack des Originals in Erinnerung zu rufen. Denn der „Saubraten“ aus Fleischersatzprodukten konnte im Geschmackstest der Redaktion mehrheitlich nicht überzeugen. Doch vor der Zubereitung des Originals stellte sich ein Problem: Das Rezept des Wittlicher Saubratens ist ein altes Familiengeheimnis, das von der Familie des Röstmeisters Andreas Mittler gehütet wird. Unter dem Versprechen, das Rezept nicht zu verraten, gewährte Mittler der TV-Redaktion gewisse Einblicke in die Zubereitung der Wittlicher Kirmesspezialität. Doch selbst die preisgegebene Kurzform des Rezepts bot mit Angaben wie dem „Sud aus Naturgewürzen“, in dem der Saubraten köcheln muss, noch großen Interpretationsspielraum.

Die Zubereitung gelang dennoch. Nach all der Kritik, die der Wittlicher Saubraten in den jüngsten Tagen einstecken musste: In der Lokalredaktion unserer Zeitung in Wittlich war er am Kirmes-Montag eine willkommene Mittagsmahlzeit.

Nach dem Original-Rezept von Röstmeister Andreas Mittler haben wir den Saubraten am Kirmes-Montag nachgekocht, einmal als magere Variante (links), einmal durchwachsen. Foto: TV/Petra Willems