Corona : Neues Impfangebot in der Biergasse

Im Morbacher Testzentrum in der Biergasse 3 werden jetzt auch an bestimmten Terminen mindestens zweimal pro Woche Corona-Schutzimpfungen angeboten. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Im Corona-Testzentrum in Morbach können Impfwillige seit kurzem auch den Schutz gegen Covid 19 bekommen – zu festen Zeiten, aber ohne Terminbuchung. Wie das neue Angebot angenommen wird und womit einer der Ärzte noch unzufrieden ist.

Der Start des neuen Impfangebots sei ganz gut gelungen, freut sich am Montag der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal. Jeweils 35 bis 40 „Impflinge“ hätten sich am Freitag und Samstag bereits den schützenden Pieks gegen Covid 19 in den Räumen des Testzentrums in der Morbacher Biergasse 3, links neben dem Café Heimat, abgeholt. Erfreulich sei dies auch deshalb, weil das Angebot „noch ganz frisch“ sei, und man es bislang noch wenig beworben habe.

Seit dem 7. Januar gibt es dort zweimal in der Woche – Mittwoch und Freitag (12.30 bis 14.30 Uhr) – sowie zusätzlich an jedem zweiten Samstag (12.30 bis 14.30 Uhr) die Möglichkeit für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Für den Morbacher Bürgermeister ist das ein „weiterer wichtiger Baustein“ der Impfkampagne neben dem Impfbus-Team des Deutschen Roten Kreuzes, das die Baldenauhalle auch im Januar weiterhin ansteuern wird (siehe Info). „Beim Impfbus haben wir eine gewisse Sättigung festgestellt“, sagt Hackethal. Anfangs hätten dort bis zu 600 Personen gewartet, zuletzt noch 380. „Wir sehen aber weiter einen großen Bedarf und erwarten, dass sich die Nachfrage wieder stabilisiert.“

Der Impfbus des Landes beziehungsweise des DRK macht am Dienstag, 18. Januar, von 9 bis 17 Uhr wieder Halt an der Baldenauhalle in Morbach. Geimpft wird dort ebenfalls ohne Termin. Es können auch Jugendliche ab zwölf Jahren die Impfung erhalten, sofern eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt.

Im Testzentrum in der Biergasse 3 in Morbach sind nach wie vor Schnelltestungen möglich. Getestet wird dort kostenfrei und ohne Voranmeldung zu folgenden Zeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 10.30 Uhr und von 16.30 bis 18.30 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr. Für das zusätzliche Impfangebot gelten anderen Zeiten: jeweils mittwochs und freitags (12.30 Uhr bis 14.30 Uhr) und jeden zweiten Samstag im Monat von 12.30 bis 14.30 Uhr.

Für das neue zusätzliche Angebot im Testzentrum habe man zwei ortsansässige Ärzte gewinnen können: Dr. Hugo Bader, der sich auch im Gemeinderat engagiert, und Dr. Wolfgang Sauer, der seine Praxis in Morbach inzwischen an einen Nachfolger übergeben hat. Die Gemeinde stellt ihnen die notwendigen Räume zur Verfügung.

Dass man Jugendlichen und jungen Erwachsenen derzeit kein Angebot machen kann, stört auch den Mediziner Wolfgang Sauer. Im Telefonat mit dem TV kritisiert er, dass es immer noch „Misstände bei der Beschaffung von Impfstoffen“ gebe. Er habe sich deshalb am Montag per E-Mail an den neuen Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewandt: „Mal sehen, was passiert. Es wäre schön, wenn wir weiteren Impfstoff bekommen könnten, um auch die Jüngeren zu impfen.“ Gerade in dieser Altersgruppe seien die Impfquoten ja meist schlechter als bei den Älteren, stellt Wolfgang Sauer fest.