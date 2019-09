Oktoberfest : Los geht’s – Party in Lederhosen und Dirndl in Wittlich beginnt

Foto: TV/Christian Moeris 14 Bilder Bungert Oktoberfest in Wittlich ist eröffnet.

Wittlich (cmo) Am Freitagabend hieß es in Wittlich zum 29. Mal: O‘ zapft is! Mit nur zwei Hammerhieben – im Vorjahr waren es noch fünf – schlug Bürgermeister Rodenkirch (Bildmitte) den Zapfhahn ins erste Fass. Hat da jemand heimlich geübt?

