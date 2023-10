Partyreihe Mickie Krause und Saxndi sorgen für ein Foto vom „Schatzi“ und flotte Flötentöne

Sie sind Stammgäste beim Bungert-Oktoberfest in Wittlich, die Jungs von Saxndi. Der Bandname ist ein bayerischer Ausdruck des Erstaunens, der nicht nur den vielen Fans beim Genuss eines Auftritts der Formation über die Lippen kommt. Dabei lässt sich die Band musikalisch nur schwer in eine bestimmte Schublade stecken. Was äußerlich aufgrund ihres stets aktuellen Programms und ihrer spritzig-spaßigen Gaudi-Performance auf der Bühne wie eine typisch routinierte Partyband erscheint, wird nicht etwa gespielt, sondern tatsächlich gelebt. Allen voran Bandleader Franz Mooshauer, der in der Formation für Gesang, Gitarre, Keyboard, Trompete und Querflötentöne zuständig ist. „Die Jungs sind einfach der Knaller, die machen eine ganz tolle Stimmung“, stellten Erika Weber und ihre Freundinnen fest, die – wie anders nicht denkbar – in Dirndl-Outfits kräftig mitfeierten.