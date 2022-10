Anzügliches Erfolgsrezept : Riesiger Andrang beim Wittlicher Oktoberfest – Warum Mia Julia so viele Besucher anzieht

Rund 4.000 Besucher sorgten am Freitagabend für den ersten Rekordbesuch beim Bungert Oktoberfest in Wittlich. DJ Christian Schall und Malle-Star Mia Julia sorgten für ausgelassene Stimmung. Foto: Hoeser Rudolf

Wittlich Mit über 4.000 Zuschauern sprengte Mia Julia den Besucherrekord beim Wittlicher Oktoberfest. Inzwischen ist sie die bestbezahlte Après-Ski-Malle-Künstlerin Deutschlands. Wie Mia Julia mit den feuchtesten Träumen ihrer Fans spielt.

Es ist ein Freitagabend in Wittlich auf dem größten Oktoberfest der Region. Es ist der vollste Abend seit Eröffnung des Oktoberfestes, sowohl was die Menge der Zuschauer als auch den Pegel angeht. Nach Stunden des musikalischen Vorspiels mit DJ Christian Schall sorgt die Königin der Malle-Musik schließlich für den Höhepunkt des Abends. Die Stimmung kocht als Mia Julia gegen 23 Uhr die Bühne betritt und die Feierlustigen in Ekstase versetzt. Es ist eine Fan-Liebe, von der viele ihrer Ballermann-Kolleginnen und –Kollegen nur träumen können.

So viel verdient Mia Julia pro Auftritt

Als ehemalige Pornodarstellerin und Teilnehmerin der Serie „Promi Big Brother“ hat sich die 35-jährige Mia Julia innerhalb von 10 Jahren in der Musikbranche zur bestbezahltesten Après-Ski-Ballermann-Partymusikerin Deutschlands gemausert. 13.000 Euro soll sie im Durchschnitt laut einem Interview im Wirtschaftsmagazin Capital pro Auftritt verdienen, mit teils mehreren Auftritten an einem Abend. Heute ist sie Millionärin und prominenter Gast in zahlreichen Fernseh-Shows. Das Rampenlicht liebt Mia Julia und die 35-Jährige weiß es zu nutzen.

68 Bilder Bungert-Oktoberfest in Wittlich: Rekordbesuch bei Sängerin Mia Julia

Lesen Sie auch Ansturm und gute Laune : Oktoberfest in Wittlich: Warum es Schlangen beim Bonverkauf gibt und für welche Abende noch Tickets zu haben sind

Sex sells - Porno trifft Bühnenshow

Teil ihres enormen Erfolgs ist unter anderem auch ihr Image: Sex und Partys - wann und wo immer es geht. Als ehemalige Pornodarstellerin hat Mia Julia kaum Hemmnisse, über Fetische und sexuelle Vorlieben zu sprechen. Eine offene Beziehung, häufige Swingerpartys – für die Künstlerin scheint nichts tabu und sie teilt ihre Erfahrungen gerne in Interviews und Songs. Eines ihrer Lieder trägt unverblümt den Titel „Ich ficke gerne“.

Mia Julia lebt damit die wildesten Wünsche und Tagträume vieler Fans. Losgelöst vom prüden Alltag und gesellschaftlichen Konventionen steht für die Dauer eines Konzertes die Welt Kopf. Es ist das Versprechen der Versuchung und Zügellosigkeit, dass die Ticketvorverkäufe antreibt.

Mia Julia auf dem Oktoberfest in Riol