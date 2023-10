Partyreihe Weiß-blaues Wittlich, die Zweite: Das Oktoberfestzelt bebt bei Mia Julias Auftritt

Das Oktoberfest startete am Freitagabend mit einem weiteren Knaller ins verlängerte Wochenende mit Brücken- und Feiertag: DJ Christian Schall und Mia Julia waren zu Gast auf der Wittlicher Bühne. „Schnallt euch gut an, denn mit DJ Christian Schall gehen wir auf Zeitreise und erleben das Beste der 80er, 90er und 2000er live“, lautete die Ankündigung. Und in der Tat, er machte mächtig Stimmung und bereitete den Boden für den Star des Abends. Als das Publikum dann so richtig angeheizt war, war es die Partykönigin Mia Julia, die noch einen obendrauf setzte. Das freute vor allem die männlichen Gäste, die an diesem Abend gefühlt stärker vertreten waren als eine Woche zuvor. „An so einem Abend wie heute, da musst du doch hin. Klar haben wir Julia auch schon in Malle bejubelt, aber hier ist sie eben bei uns zu Hause“, berichteten Julian Gerber und seine Skatfreunde, die aus Cochem hierhergekommen waren.