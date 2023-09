Einblicke vor dem Start Von Wacken nach Wittlich: Größtes Oktoberfest-Zelt in der Geschichte wartet auf bis zu 4500 Besucher

Von Wacken nach Wittlich: Ein imposanter Fest-Koloss hat in den vergangenen Wochen im Wittlicher Industriegebiet Gestalt angenommen. Hier können ab dem 22. September bis zu 4500 Wies’n-Fans pro Festtag das Bungert-Oktoberfest feiern. Ein neuer Rekord, denn ein so großes Zuhause hatte die Gaudi in der Säubrennerstadt noch nie.