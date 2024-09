Feste und Feiern Na, welcher Oktoberfesttyp sind Sie?

Oktoberfeste sind im Partykalender der Region ein fester Bestandteil, ob in Wittlich oder im Hunsrück: Im Herbst ist bayerische Party-Kultur angesagt. Die Menschen strömen in die Festzelte, feiern bis in die Morgenstunden. Da werden aus Handwerkern, Sachbearbeiterinnen, Azubis, Teamchefs und allerlei anderen Berufen urplötzlich waschechte Bayern im entsprechenden Outfit. „Kulturelle Aneignung“ könnten besorgte dauer-empörte Zeitgenossen ihnen vorwerfen – aber bekanntermaßen sehen auch die „echten“ Bayern das ziemlich gelassen und freuen sich über den Exporterfolg ihrer Münchner „Wiesn“.