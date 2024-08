Zum 17. Mal Oldtimertreffen in Thalfang: Hier stehen die „alten Freunde“ im Mittelpunkt

Zum 17. Mal richtet der MTC Erbeskopf Thalfang am 24. und 25. August sein markenoffenes Oldtimertreffen am Erholungs- und Gesundheitszentrum aus. Längst hat sich der Oldie-Treff in der „Hauptstadt der Mark“ zu einem jährlichen Familientreffen der Freunde des „alten Blechs“ entwickelt. Das Markenzeichen: keine exquisiten Auslese-Seltenheiten, sondern „alte Freunde“. Alltagsbegleiter aus vielen Jahrzehnten automobiler Partnerschaft.