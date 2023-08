Freizeit Ein Hochamt des alten Blechs: Old- und Youngtimer in Thalfang

Es ist eine Mammutaufgabe und bewundernswert im höchsten Maß, was der Motor- und Touristikclub (MTC) Thalfang in jedem Jahr am letzten Augustwochenende auf die Beine – oder besser gesagt, die Räder – stellt. So auch in diesem Jahr: Die 16. Auflage des markenoffenen Young- und Oldtimertreffens lockte wieder viele Hundert Besucherinnen und Besucher auf die Festwiese am Gesundheitszentrum– vor allem jedoch jede Menge stolzer Besitzerinnen und Besitzer von wunderbar herausgeputztem Garagengold.