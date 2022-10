Theater : Wenn eine Million Euro plötzlich verschwindet

44 Bilder Theatergruppe Wittlich-Wengerohr begeistert mit neuem Lustspiel

Wittlich Nach zwei­jähriger Corona-Pause ging es in Wittlich wieder auf die Bühne: Mit welchem Stück die Theatergruppe Wengerohr das Publikum begeistert hat und wieso regionale Mundarten bei ihrer Aufführung am Samstagabend die „Hauptrolle“ spielten.

Von Andreas Sommer

Am Samstagabend öffnete sich nach langer corona­bedingter Pause in Wittlich-Wengerohr wieder der Vorhang. Die Theatergruppe der Karnevalsgemeinschaft Wengerohr begeisterte mit ihrem neuen Lustspiel in drei Akten „Oma hat’s schon immer gewusst“ – frei nach Bernd Gombolds „Kohle, Moos und Mäuse“ – die rund 100 Zuschauer. Auch die Schauspieler selbst waren froh, nach so langer Pause wieder auf der Bühne zu stehen. „Das Theater lebt, und wir sind alle heiß aufs Spielen“, sagt Michael Wagner von der Theatergruppe, der als Schauspieler auf der Bühne steht.

Verantwortlich für die Auswahl des Stücks zum 44-jährigen Bestehen der Gruppe und dafür, dass letztlich eine gelungene Aufführung daraus wurde, war Regisseurin Johanna Peterka. „Wenn ich ein Stück aussuche, dann erfolgt die Auswahl so, dass es auch zu meinen Schauspielern passt“, erläutert sie. Schnell aus der Ruhe bringen lässt sich die leidenschaftliche Regisseurin dabei nicht. Wenngleich es bei den Vorbereitungen und den gemeinsamen Proben gelegentlich schon recht abenteuerlich war, die ganze Truppe zusammenzubekommen, wie sie verrät. Das Besondere an der Aufführung waren die verschiedenen heimatlichen Dialekte, mit denen die Schauspieler in ihre Rollen schlüpften. Das Sprachen-Repertoire umfasste insgesamt sechs regionale Mundarten vom Pfälzischen bis zu Hunsrücker oder Bitburger Platt. Viel gelacht wurde schon bei den Proben. „Denn durch die vielen unterschiedlichen Mund­arten kamen manches Mal Wörter heraus, die keiner kannte. Da haben wir uns oft gebogen vor Lachen“, berichtet Johanna Peterka mit einem Lächeln im Gesicht.

In Wittlich-Wengerohr sorgten die Laiendarsteller am Samstag mit viel Spielfreude und sechs verschiedenen Heimatdialekten für Lacher. Foto: Andreas Sommer

Aus dem Inhalt: Das Stück spielt auf zwei Bauernhöfen. Verwechslungen und Geldgier sorgen für etliche Verwicklungen. Dabei taumeln die verschiedenen Charaktere von einem szenischen Ausnahme­zustand in den nächsten. Die beiden Bauern Albert und Otto haben eine lange Nacht hinter sich. Albert plagt nicht nur sein schwerer Kopf, sondern auch sein Sohn Michel. So beschließt er, eine „Heil­therapie“ für diesen in die Wege zu leiten. Der verschlagene Viehhändler Erich soll Michel der dubiosen Lolita zuführen. Gleichzeitig bittet Albert den Händler, den kranken Hofhund von seinen Qualen zu erlösen. Die schwerhörige Oma Maria und die nicht gerade mit großer Intelligenz gesegnete Magd Leni verstehen dies jedoch falsch. Als dann ein Schuss fällt, und Michel ist verschwunden, fühlen sich die beiden Frauen in ihrer Vermutung bestätigt. Kurz darauf taucht Lotterie­inspektorin Ricarda Reichmacher auf, um Michel einen Hauptgewinn von einer Million Euro zu übergeben. Nachbar Otto und seine Frau wittern ihre Chance, um an das große Geld zu kommen. Sie zwingen Magd Leni, als Michel verkleidet den Gewinn in Empfang zu nehmen.