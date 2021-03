Kirche : Online-Jugendtag mit Blick auf Ostern

Bernkastel-Wittlich An Karsamstag, 3. April, bietet die Fachstelle Jugend Marienburg und Wittlich von 11 bis 16.30 Uhr ein digitales Angebot für Jugendliche ab zwölf Jahre an. „Kann man mich hören…?“ Eine Frage, die wohl jeder von uns in irgendeiner Videokonferenz gehört oder auch schon gestellt hat.

Dieser Frage und der Aussage, die dahintersteckt – der Wunsch gehört zu werden – soll beim diesjährigen Jugendtag nachgegangen werden.Mit Online-Games und Tools werden die Teilnehmer an diesem Tag voneinander hören und ihn gemeinsam verbringen – den österlichen Gedanken im Blick. Nach Eingang der Anmeldung bekommt jeder den Onlinezugang. Außerdem gibt es ein kleines „Osterpäckchen“ mit allem, was für die Teilnahme benötigt wird.