Tourismus : Online-Meeting für touristische Leistungsanbieter

Traben-Trarbach (red) Mit den Stufenplänen zur Öffnung der touristischen Betriebe am 13. beziehungsweise am 18. Mai gibt es nun eine klare Perspektive zum weiteren Saisonverlauf in der Region.



Touristische und gastronomische Betriebe müssen sich nun der Herausforderung stellen, sich organisatorisch auf die Öffnung ihrer Betriebe vorzubereiten. Daher lädt der Tourismuszweckverband Moselregion in Kooperation mit der IHK Trier zu einem ersten Online-Meeting für touristische Leistungsträger am Donnerstag, 14. Mai, ab 10 Uhr ein. Angesprochen sind alle touristischen Leistungsanbieter unter anderem aus den Bereichen Unterkünfte/Beherbergungen, Freizeitgestaltung und Weinkultur.