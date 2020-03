Seelsorge : Online und am Telefon – Glaube hilft in der Coronakrise

Wittlich Das Dekanat Wittlich bietet Hilfe und Beistand uf vielen Kanälen an. Online-Gottesdienste aus der Klausener Wallfahrtskirche stoßen auf große Resonanz.



() Hilfe in schweren und zum Teil einsamen Zeiten: Die Mitarbeiter des Dekanats Wittlich stehen auch in der Coronakrise weiterhin zur Verfügung, jedoch sollten die Menschen vorher per Telefon oder E-Mail Kontakt aufnehmen, heißte es vom Dekanat. Ab sofort besteht zudem die Möglichkeit für telefonische Seelsorge- und Begleitgespräche unter 06571/1469416. „Dieses Angebot öffnet einen Raum, um augenblickliche Gefühle, Wünsche, Ängste und Hoffnungen zu erzählen und mit jemandem zu teilen“, heißt es. Täglich von 9 bis 11 Uhr und von 18 bis 20 Uhr sei über diese Nummer ein Seelsorger erreichbar, auch auf dem Anrufbeantworter können Ratsuchende eine Rückrufbitte hinterlassen.

In Klausen ist indes der erste Online-Gottesdienst aus der Wallfahrtskirche positiv aufgenommen worden Pünktlich um 10.30 Uhr ging es am vergangenen Sonntag trotz einiger technischer Schwierigkeiten, wie Tobias Marenberg berichtet, los. Statt auf die Kirchenbesucher blickte Pater Albert Seul auf rund 70 Bilder von Menschen und Tieren, die gerne bei dem Gottesdienst dabei gewesen wären.

„Wir haben diese tolle Aktion aus Italien übernommen, und sie kommt auch hier gut an. Wir werden die Bilder hängen lassen und haben auch noch Platz für weitere. berichtet Pater Albert Seul. „Im Netz gab es sehr viele positive Rückmeldungen. Leider hatten wir die ersten Minuten eine doppelte Tonspur bei der YouTube-Übertragung, aber danach lief alles perfekt. Online waren rund 250 Zuschauer live dabei. Leider ist am Anfang des Gottesdienst das Mikro von Pater Albert für den Telefongottesdienst ausgefallen, deshalb war er dann nur noch über das zweite Mikro zu hören. Wir werden das nächste Mal mit einem anderen Mikro arbeiten und bitten um Verständnis“, erzählt Tobias Marenberg. „Aufgrund der positiven Resonanz werden nun weiterhin jeden Sonntag um 10:30 Uhr und an Ostern die Gottesdienste aus der Wallfahrtskirche Klausen per YouTube und Telefongottesdienst übertragen“, sagt Pater Albert Seul erfreut über die positiven Rückmeldungen. Darüber hinaus sendet Pater Albert täglich auf YouTube, Instagram und Facebook einen Tagesimpuls und steht für (Telefon-)Seelsorge zur Verfügung.

Bilder statt Besucher: Pater Albert Seul bietet wegen des Coronavirus Onlinegottesdienste aus der Wallfahrtskirche in Klausen an. Foto: TV/Tobias Marenberg