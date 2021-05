Wissenschaft : Ziele einer Bischofsherrschaft

Bernkastel-Kues Um „Ziele und Strategien einer Bischofsherrschaft“ geht es in einem Online-Vortrag von Dr. Thomas Woelki am Mittwoch, 19. Mai, 18.15 Uhr, zu dem das Institut für Cusanusforschung an der Universität Trier und die Günter Klotz und Helena Klotz-Makowiecki Stiftung einladen.

Der Vortrag findet als Zoom-Sitzung statt.