Online-Proben liegen im Trend : Aus dem Wohnzimmer zum Winzer

Bernkastel-Kues Immer mehr Winzer von der Mosel bieten Wohnzimmer-Weinproben an. Und die werden in Zeiten von Corona gut angenommen.

(red) Zu Hause bleiben und trotzdem gemeinsam mit dem Winzer und anderen Weinfreunden per Livestream oder Videobotschaft eine Weinprobe machen: Dieses Angebot vieler Weingüter im Weinanbaugeiet Mosel trifft auf eine große Nachfrage. Das ergab eine Umfrage des Moselwein e.V. unter den direktvermarktenden Weinbaubetrieben im Weinanbaugebiet Mosel, wie Geschäftsführer Ansgar Schmitz mitteilte. Mehr als 30 Betriebe haben der Weinwerbung ihre Angebote gemeldet.

Mehr als 90 Bestellungen für Probierpakete haben der Maring-Noviander Winzer Manuel rixius und seine Frau Kristina für ihre erste Online-Weinprobe erhalten. Neben fünf Weinen hat das Winzerpaar auch noch ein paar Köstlichkeiten hinzugefügt. Wildschweinschinken von einer örtlichen Metzgerei, Schokotrüffel und Amarettini einer Konditorei aus Trier und das Spundekäs‘-Rezept des Hauses, das es traditionell an den Tagen der offenen Weinkeller an Pfingsten gibt. Die äußert positive Resonanz der ersten Probe hat gleich zu einem Nachholtermin geführt: Die zweite Online-Weinprobe wird am Wochenende nach Ostern angeboten.