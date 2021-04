Bildung : Zucker und Mädchen

Wittlich „Zucker – Was steckt dahinter?“ ist das Thema eines Online-Workshops für Mädchen der fünften bis neunten Klassen am Samstag, 24. April, von 9 bis 12 Uhr. Da derzeit weiterhin keine Kurse in den Räumen des Makerspace möglich sind, gibt es Online-Workshop­angebote. Beim Workshop „Zucker“ dreht sich alles um den Stoff, aus dem die Süßigkeiten sind.