Erwachsenenbildung : Onlinekurse an der Kueser Akademie

Bernkastel-Kues Die Literatur- und Philosophiekurse an der Kueser Akademie laufen zunächst als Online-Kurse. Interessenten können sich per E-Mail unter info@kueser-akademie.de zu den Kursen anmelden. Teilnehmer erhalten dann eine Rückantwort, in der sie weitere Informationen zu den Onlinekursen und deren Organisation erhalten.