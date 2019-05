Konzert : Open-Air-Benefizkonzert auf Burg Dhronecken

Dhronecken (red) Auf der Burg-anlage in Dhronecken findet am Sonntag, 2. Juni, ab 17 Uhr ein Open-Air-Benefizkonzert statt. Das Konzertprogramm wird unter anderem mitgestaltet durch die Schulband der Erbeskopf-Realschule plus Thalfang, Matthias Leo Webel, Janina Jungbluth sowie Oliver Bölsterling und Burkhard Gouverneur.

