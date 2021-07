Kultur : Livemusik vor historischen Mauern

Dhronecken Mit zwei Open-Air-Konzerten an der Burg Dhronecken endet die kulturelle Corona-Zwangspause in der VG Thalfang.

(red/cweb) Das kulturelle Leben kommt auch in der Verbandsgemeinde Thalfang nach der langen Corona-Zwangspause allmählich wieder in Schwung. Und zwar an einer „besonders schönen Location“, wie es Daniel Thiel, der Leiter der Touristinformation Thalfang formuliert.

Los geht es am Samstag, 31. Juli, um 18.30 Uhr mit den drei Sängerinnen Janina Jungbluth, Selina Dohr und Luisa Schilling. Alle drei stammen aus der VG Thalfang, sind in Gielert, Horath und Bäsch zu Hause. Sie präsentieren unplugged Rock- und Popmusik.

Nach ihrem Auftritt übernehmen Vintage Seven, eine Rock-Pop-Blues-Formation aus dem Raum Schweich/Trier. Über ihre Musik schreiben die Künstler auf ihrer Facebookseite: „Wir haben uns als Liveband aus Trier und näherer Umgebung auf die Fahnen geschrieben, Schätze der Pop-, Rock- und Blueswelt aus dem vergangenen Jahrhundert bis heute zu pflegen und entweder originalgetreu oder in neuem ‚Live-Kleid’ zu präsentieren.“

Der Manager der Gruppe sei ein gebürtiger Dhronecker, erklärt TI-Chef Daniel Thiel. Er habe gern in seiner Heimat spielen wollen, so sei der Kontakt entstanden.

Im Anschluss werden erneut zwei Sängerinnen des Auftaktkonzerts vom 31. Juli – Janina Jungbluth und Selina Dohr – zu hören sein. Diesmal werden sie Schlager singen – von Mireille Mathieu bis Marianne Rosenberg. Die Idee dazu hätten die beiden nach ihren Benefizkonzerten während des Corona-Lockdowns entwickelt, sagt Thiel: „Sie waren in der ganzen Region unterwegs und haben vor Seniorenheimen die Bewohner mit alten Klassikhits unterhalten. Das hat ihnen so viel Spaß gemacht, dass sie gern einen Abend mit den wirklich alten Schlagern gestalten wollten – also nicht mit dem, was so auf Mallorca gespielt wird.“