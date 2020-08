Konzert : Open-Air: Schlager, Rock und Pop am Moselufer

Traben-Trarbach (red) Die Band Handmade3 spielt am Donnerstag, 27. August, ab 17 Uhr am Moselufer in Trarbach am Musikpavillon. Das Repertoire der Musiker bietet Schlager und Folk bis hin zu Rock und Pop.

