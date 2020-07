Konzert : Quintett spielt im Kurpark

Novalis Quintett Foto: Trierischer Volksfreund/Hanne Boll

Manderscheid (red) Der Verein Kleinkunst in Manderscheid präsentiert am Sonntag, 12. Juli, um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) das Novalis Quintett mit der Gastmusikerin Tabea Mahler im Kurpark in Manderscheid. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Anmeldung unter Telefon 06572/2180 oder per E-Mail an mail@manufaktur-moll.de ist erforderlich, da die Besucherzahl auf 80 beschränkt ist.