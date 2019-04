Die Betriebe, die sich an der Open House Messe am vergangenen Wochenende in Bernkastel-Kues und Mülhem beteiligt haben, sind mit dem Ergebnis zufrieden. Viele würden sich auch in zwei Jahren wieder beteiligen, so ein erstes Stimmungsbild nach einer TV-Umfrage. Die Gewerbeschau wurde mit einem verkaufsoffenen Sonntag in Mülheim ergänzt. Die Betriebe hatten ihre Produkte auf ihrem eigenen Gelände angeboten und zusätzliche Gastbetriebe eingeladen.

Frank Hoffmann vom Werbekreis Bernkastel-Kues, weist darauf hin, dass es schwierig gewesen sei, die Zahl der Besucher zu ermitteln, da das Gelände sehr weitläufig ist. „Wir hatten sehr viel Betrieb. Der Parkplatz war voll und hat nicht für alle gereicht. Wegen der großen Fläche, das Gelände ging über 3,5 Kilometer Länge, konnten wir die Zahl der Besucher nicht zählen, aber es war die Hölle in Dosen,“ freut sich Hoffmann.

Guido Simon, Niederlassungsleiter vom Bauzentrum Hieronimi sagt:

„Wir hatten an beiden Tagen ein tolles Wetter, besonders am Sonntag. In unserem Betrieb gab es viele verschiedene Angebote, von der Hüpfburg bis zum Grillstand. Insgesamt hatten wir ein sehr buntes Programm. Da kamen Tausende Menschen. Der Shuttle-Service ist sehr gut angenommen worden, es waren aber auch viele zu Fuß unterwegs. Wir sind nächstes Jahr bestimmt wieder dabei.

Auch Thomas Lorenz von der gleichnamigen Zimmerei zieht eine positive Bilanz: „Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer bei den Gewerbeschauen in Mülheim beteiligt. Aber das war bisher die beste Gewerbeschau.“ Die Messe sollte man in den nächsten Jahren weiterführen. Lorenz: „Das ist ein großer Gewinn für uns hier.“

Auch in der Autobranche war die Resonanz gut. Thomas Linden vom Autohaus Bach sagt dem TV gegenüber: „Am Samstag war schon viel Betrieb und am Sonntag waren die Straßen voll. Das war natürlich eine Riesenstrecke von Andel bis Mülheim. Die Leute waren von 11 bis kurz vor 18 Uhr da.“ Linden weist auch darauf hin, dass bei einer Gewerbeschau im eigenen Betrieb der Aufwand viel geringer sei. Man müsse keinen Platz auf einem Messegelände anmieten.