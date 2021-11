Gesellschaft : Orange Day: Landkreis Bernkastel-Wittlich sagt Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen

Bernkastel-Kues Seit 25 Jahren wird der Tag „Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen“ begangen. Weltweit werden Gebäude orange angestrahlt.

In den Städten Bernkastel-Kues, Wittlich und Morbach sowie dem Umland gestalteten Gewerbetreibende ihre Gebäude und Schaufenster bereits in Orange. So hat zum Beispiel die Stadtbücherei Wittlich einen gesonderten Tisch mit Büchern und Informationsmaterial zu dieser Aktion der Gleichstellungsbeauftragten und der Landfrauen zum internationalen Tag „Nein zur Gewalt an Frauen und Mädchen“ gestaltet.